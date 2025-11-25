Une déclaration à laquelle le régulateur a vite coupé court. Dans un communiqué, la RWD fait savoir qu'elle a simplement établi un calendrier avec Tesla dans lequel l'entreprise pourra faire la démonstration du FSD en février, mais qu'elle ne s'était pas engagée à l'approuver. « Nous ne communiquons pas d'informations détaillées sur les demandes en cours des constructeurs, car il s'agit d'informations commercialement sensibles », a précisé l'autorité.