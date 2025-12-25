L'aspirateur robot a bien évolué depuis son apparition au début des années. Pour beaucoup, ce type d'aspirateur reste un petit disque qui se ballade dans toute la maison pour aller récupérer la poussière. Un aspirateur sur roues en quelque sorte.

Un quart de siècle a passé, et en 2025, les aspirateurs sont plus des « robots » que de simples « aspirateurs ». Les différents constructeurs leaders du marché, comme les petits nouveaux, proposent des expériences clé-en-main pour faciliter le nettoyage dans les moindres recoins, et ranger sa maison au passage, tandis que d'autres noms historiques disparaissent, faute de n'avoir anticipé le virage vers l'IA et la robotique.