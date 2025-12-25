Le nettoyage n'aura jamais été aussi intelligent qu'en 2025. Les constructeurs d'aspirateurs robot et d'aspirateurs laveurs ne se sont pas simplement contentés d'améliorer leurs différentes gammes, mais en ont profité pour inventer de nouvelles manières de faire le ménage. Les robots aspirateurs n'ont d'ailleurs jamais aussi bien porté leur nom qu'en 2025.
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
L'aspirateur robot a bien évolué depuis son apparition au début des années. Pour beaucoup, ce type d'aspirateur reste un petit disque qui se ballade dans toute la maison pour aller récupérer la poussière. Un aspirateur sur roues en quelque sorte.
Un quart de siècle a passé, et en 2025, les aspirateurs sont plus des « robots » que de simples « aspirateurs ». Les différents constructeurs leaders du marché, comme les petits nouveaux, proposent des expériences clé-en-main pour faciliter le nettoyage dans les moindres recoins, et ranger sa maison au passage, tandis que d'autres noms historiques disparaissent, faute de n'avoir anticipé le virage vers l'IA et la robotique.
De vrais robots, et plus seulement des aspirateurs
À peine avions-nous digéré petits fours, dinde au marron et bûche glacée que Roborock a frappé un grand coup avec son dernier modèle annoncé au CES 2025 de Las Vegas. Le Saros Z70, c'est son petit nom, est le premier robot équipé d'un bras motorisé et a forcément créé l'évènement sur le salon, où les démonstrations étaient suivies par des dizaines de personnes.
Avec ce modèle, la marque chinoise a fait avancer l'aspirateur robot d'un pas de géant. L'appareil peut ainsi ramasser les chaussettes, les mouchoirs et autres petits déchets. C'est évidemment peu, comme nous l'avions souligné d'ailleurs dans notre test complet, mais ce modèle marque la première étape vers un aspirateur, ou plus généralement un appareil de nettoyage, entièrement automatique.
La preuve, les petits concurrents de la marque n'ont pas attendu bien longtemps pour dégainer leur propre version. Nous pensons notamment à Dreame, qui a présenté un prototype au même CES, et montré plus récemment à l'IFA 2025 dans une version améliorée, ou encore à Mova qui proposera tout prochainement un modèle, baptisé le Sirius 60, équipé d'un bras polyvalent pour aller nettoyer sous les meubles à l'aide d'une brosse adaptée. Les aspirateurs robot voient désormais en trois dimensions pour aller récupérer la saleté partout où elle est.
Les serpillères sont au bout du rouleau
L'autre grande tendance de 2025, peut-être d'ailleurs plus visible auprès du grand public, c'est l'apparition du rouleau serpillère. En 2025, l'aspirateur laveur a littéralement explosé et est aujourd'hui en tête du secteur électroménager, aux côtés des indéboulonnables airfryers et autres machines à café à grains.
Pas étonnant donc que les fabricants d'aspirateurs robot, qui sont aussi les principaux constructeurs d'aspirateurs laveurs, aient souhaité proposer le meilleur des deux mondes avec des aspirateurs toujours aussi autonomes, mais plus efficaces sur les taches grasses ou collées au sol, mais qui se lavent aussi plus facilement avec une aspiration en temps réel de l'eau sale durant le nettoyage.
Le Dreame Aqua10 Roller Ultra Complete (notre aspirateur robot favori en 2025), est l'un des modèles équipés de ce système de rouleau les plus efficaces, tout comme le Narwal Flow ou encore Mova Z60 Ultra Roller Complete. Et cela n'est pas fini, puisque d'autres constructeurs devraient suivre cette tendance de fond pour leurs prochains modèles milieu et haut de gamme. La serpillère a vécu, il est temps de lui souhaiter une retraite bien méritée.
Je ne peux d'ailleurs pas ne pas évoquer le modèle de 3i, le S10 Ultra, qui lui se propose de recycler l'eau sale et de distiller l'humidité de la pièce pour créer de l'eau propre et éviter de remplir le réservoir. Et le pire, c'est que ça marche très bien.
L'IA partout, tout le temps pour automatiser le nettoyage
Si les grands noms du secteur peuvent aujourd'hui passer la seconde en matière de robotique, c'est bien évidemment grâce au développement de l'intelligence artificielle, désormais une fonction de série pour tout bon aspirateur robot qui se respecte.
L'IA est arrivée il y a quelques années déjà sur les aspirateurs robot avec l'arrivée de la détection des objets par caméra. S'ils pouvaient analyser quelques dizaines d'objets, ils peuvent aujourd'hui reconnaitre plus de 200 types d'obstacles, des câbles aux jouets des enfants en passant par les plantes ou même les animaux.
L'IA ne sert pas seulement à éviter les objets; elle automatise au maximum le nettoyage. Les modes automatiques sont entièrement alimentés par l'intelligence artificielle, qui se base sur tous les capteurs d'un aspirateur robot pour comprendre la pièce dans laquelle il se situe, détecter le niveau de saleté au sol, la présence d'une flaque ou d'eau sur le carrelage ou le parquet, la position du panier du chien ou de la litière du chat, décider du nettoyage des serpillères, etc.… En 2025, il est presque inutile d'aller farfouiller dans les réglages comme il y a seulement quelques mois pour optimiser le nettoyage du sol : l'aspirateur robot sait tout cela mieux que vous, et vous fait gagner un temps précieux.
Un écosystème explose, mais une étoile meurt
Comment ne pas revenir enfin sur l'année 2025 sans évoquer iRobot. Le pionnier, le fondateur de toute une catégorie de produits va mal, très mal, et n'est plus que l'ombre de lui-même en cette année 2025.
Après son rachat avorté par Amazon, l'entreprise américaine, dont la marque est synonyme d'aspirateur robot, a tenté un comeback. Il faut bien le dire : l'ex-géant du secteur s'est retrouvé complètement dépassé par la concurrence, qui a joué la carte de l'innovation. La gamme Roomba, qui est restée coincée dans les années 2010 avec des modèles très chers et bien limités technologiquement, a été renouvelée intégralement durant l'été avec plusieurs modèles. Au programme, un positionnement tarifaire agressif, mais également l'ajout de technologies standard dans le secteur comme le capteur laser pour la cartographie ou l'intégration de serpillères rotatives.
Peine perdue, le public n'a pas suivi et les ventes ont continué à dévisser. Après une première alerte sur l'état de la trésorerie de la marque, les dirigeants d'iRobot ont annoncé la vente de l'entreprise à son partenaire et sous-traitant chinois, qui fabrique ses différentes références. iRobot est donc toujours en vie, mais n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour combien de temps ?
2026 : un nouvel étage pour les aspirateurs
Les aspirateurs robot ont des bras, soit. Mais, l'ultime frontière n'est pas encore atteinte. C'est toujours la même question que l'on me pose lorsque je parle de ces appareils : « Mais à ce prix-là, ils montent les escaliers ? ». En 2026, je pourrai enfin répondre par l'affirmative.
Après des années d'attente, Dreame a dévoilé son premier modèle qui gravit les étages avec le Cyber X. L'aspirateur robot est livré avec une base motorisée, disposant de bras qui lui permettent de monter et de descendre les marches pour atteindre l'étage. L'aspirateur va traiter l'étage, puis pouvoir redescendre grâce au même système.
Même chose chez Mova avec le Zeus 60, un prototype qui devrait logiquement arriver dans nos maisons dès 2026, et il y a fort à parier que d'autres marques vont suivre le mouvement.
Après les bras, les robots aspirateurs possèderont bientôt des jambes pour se déplacer partout dans le domicile et atteindre le moindre recoin. La prochaine évolution de l'aspirateur robot n'est donc plus de savoir s'il lavera mieux, mais s'ils deviendront les nouveaux majordomes de toute la famille.