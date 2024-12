L'aspirateur robot est le compagnon idéal pour gagner du temps libre, tout en gardant sa maison parfaitement propre. Les appareils sont entièrement automatisés et peuvent se déplacer de pièce en pièce pour aller récupérer la poussière, laver les traces et les taches et récupérer les poils qui jonchent les sols, tapis et moquettes. L'aspirateur robot est inépuisable et peut fonctionner nuit et jour, du matin au soir et même le week-end. Idéal pour profiter d'un peu de repos sans avoir à penser au ménage, et de ramasser la poussière même lorsque vous êtes absent. Mais pouvez-vous mettre en marche votre aspirateur robot comme bon vous semble ? La réponse est non, et on vous explique pourquoi.