Après plus de trois décennies d’existence, iRobot n’a plus eu le choix. Fragilisé par la concurrence et une trésorerie en déroute, le pionnier de l'aspirateur robot se place sous protection judiciaire et s’apprête à être racheté.
Longtemps le nom Roomba a été presque synonyme d'aspirateur robot dans l'inconscient collectif. Les consommateurs ne voulaient pas un aspirateur, mais un iRobot. Le stade ultime de la notoriété pour une marque, à l'instar d'Apple, Nike ou chez nous Frigidaire ou Velux. Mais, derrière cette notoriété, iRobot traversait depuis plusieurs années une zone de fortes turbulences. Confrontée à une concurrence chinoise de plus en plus agressive et à l’échec retentissant de son rachat par Amazon, l’entreprise américaine cherchait une issue. Elle vient de la trouver, au prix d’un changement de propriétaire qui marque un tournant majeur dans son histoire.
Une faillite organisée pour sauver l’activité
iRobot a officiellement annoncé son placement sous le régime du Chapter 11, la procédure américaine de protection contre la faillite. Une étape qui doit permettre à l’entreprise de se restructurer tout en poursuivant ses activités normales. Dans le même mouvement, le fabricant a confirmé son intention d’être racheté par Picea Robotics, son sous-traitant basé en Chine et qui assure la fabrication des différents modèles de la marque.
Dans un communiqué, iRobot assure que cette transition ne devrait entraîner aucune perturbation immédiate pour les utilisateurs. Les applications, le support client, les programmes existants et la chaîne d’approvisionnement doivent continuer de fonctionner normalement. Autrement dit, les Roomba déjà en circulation devraient continuer à remplir leur mission, au moins à court terme.
Pour Gary Cohen, directeur général d’iRobot, cette opération représente une planche de salut : « Cette annonce marque une étape décisive pour assurer l’avenir à long terme d’iRobot », affirme-t-il, soulignant que la transaction doit permettre de stabiliser la situation financière et d’assurer une continuité pour les clients et partenaires.
Le leader de l'industrie rattrapé par la concurrence, et handicapé par quelques coups du sort
Fondée en 1990, iRobot a longtemps incarné l’innovation dans la robotique domestique. Le lancement du premier Roomba, en 2002, a profondément transformé le marché de l’aspiration automatisée. Mais vingt ans plus tard, le paysage a radicalement changé.
Face à des concurrents comme Roborock, Dreame ou Ecovacs, iRobot a vu sa part de marché s’éroder. Le rachat par Amazon, annoncé en grande pompe en 2022, devait relancer la machine. Il a finalement échoué sous la pression des autorités de régulation, laissant l’entreprise affaiblie et lourdement endettée.
Depuis, iRobot avait tenté de se réinventer : refonte de sa gamme pour coller aux attentes des consommateurs et rattraper les robots aspirateurs chinois, baisse des prix et collaboration étroite avec Picea Robotics pour développer de nouveaux modèles. Ces efforts n’ont finalement pas suffi à enrayer la chute des revenus. Selon Reuters, les droits de douane américains, notamment ceux frappant la production au Vietnam, ont porté un coup supplémentaire à une situation déjà critique.
Ce rachat par son sous-traitant marque donc un changement d’ère. Le créateur du Roomba n’est plus maître de son destin, mais il conserve au moins une chance de survivre dans un marché devenu impitoyable.