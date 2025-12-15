iRobot a officiellement annoncé son placement sous le régime du Chapter 11, la procédure américaine de protection contre la faillite. Une étape qui doit permettre à l’entreprise de se restructurer tout en poursuivant ses activités normales. Dans le même mouvement, le fabricant a confirmé son intention d’être racheté par Picea Robotics, son sous-traitant basé en Chine et qui assure la fabrication des différents modèles de la marque.

Dans un communiqué, iRobot assure que cette transition ne devrait entraîner aucune perturbation immédiate pour les utilisateurs. Les applications, le support client, les programmes existants et la chaîne d’approvisionnement doivent continuer de fonctionner normalement. Autrement dit, les Roomba déjà en circulation devraient continuer à remplir leur mission, au moins à court terme.

Pour Gary Cohen, directeur général d’iRobot, cette opération représente une planche de salut : « Cette annonce marque une étape décisive pour assurer l’avenir à long terme d’iRobot », affirme-t-il, soulignant que la transaction doit permettre de stabiliser la situation financière et d’assurer une continuité pour les clients et partenaires.