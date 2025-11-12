Le pionnier des aspirateurs robots traverse une période critique. Endetté, fragilisé par la concurrence chinoise et une fusion avortée avec Amazon, iRobot lutte pour trouver un repreneur et éviter la faillite. Une situation alarmante pour la marque américaine, longtemps synonyme d’innovation dans la robotique domestique.
Le nom « Roomba » évoque depuis plus de vingt ans l’idée même de l’aspirateur robot. Mais pour son fabricant, iRobot, l’histoire pourrait bientôt tourner à la tragédie industrielle. L’entreprise américaine, autrefois leader incontesté du marché, vient de publier des résultats financiers inquiétants et cherche désespérément à se refinancer. À moins d’un sursaut rapide, celle qui a popularisé la robotique ménagère pourrait disparaître, laissant derrière elle des millions d’utilisateurs inquiets pour leurs appareils.
Les caisses sont vides et les nouveaux aspirateurs robot iRobot peinent à trouver leur public
Les derniers chiffres publiés par iRobot sont sans appel. Le groupe a vu ses revenus chuter « bien en deçà de nos prévisions internes en raison des difficultés persistantes du marché, des retards de production continus et des perturbations imprévues du transport maritime », explique son dirigeant Gary Cohen dans un communiqué de presse accompagnant la présentation des derniers résultats trimestriels. Résultat : il ne lui reste plus que 25 millions de dollars en trésorerie, une somme dérisoire pour un acteur de cette taille.
Le PDG de la marque, a reconnu que l’entreprise ne disposait plus d’aucune source de financement externe. En clair, iRobot n’a aujourd’hui plus de marge de manœuvre. Et la situation ne date pas d’hier : depuis l’échec de son rachat par Amazon en 2024 — bloqué par les autorités de régulation — la société accumule les revers. Elle a licencié plus de 30 % de ses effectifs, perdu son fondateur historique Colin Angle, et s’est lourdement endettée.
Pour tenter de redresser la barre, iRobot a lancé en 2025 une nouvelle gamme d’aspirateurs, dotés pour la première fois d’un système de navigation LiDAR plus précis que la technologie VSLAM utilisée jusque-là. Ces modèles, dotés de serpillères rotatives et de nouveaux rouleaux, s’alignent davantage sur les standards de concurrents comme Roborock, Ecovacs ou Dreame. Mais malgré ces innovations, les ventes ne décollent pas.
iRobot risque la faillite dans les prochains mois
Dans un document adressé aux régulateurs américains, iRobot a reconnu qu’il pourrait être contraint de se placer sous la protection de la loi sur les faillites s’il ne parvient pas à trouver rapidement un investisseur. Une extension de son accord de prêt jusqu’à décembre 2025 lui offre un court répit, mais rien ne garantit un sauvetage durable.
La société assure néanmoins que les opérations continuent normalement, sans impact immédiat sur les produits ou le support client. Mais l’ombre d’un scénario à la Neato plane : en 2023, le concurrent américain avait cessé son activité et coupé ses serveurs cloud, rendant ses robots pratiquement inutilisables.
Si iRobot venait à connaître le même sort, les Roomba pourraient continuer à fonctionner en mode manuel, via le bouton physique pour lancer ou arrêter le nettoyage. En revanche, les fonctions connectées — planification, nettoyage par pièce, commandes vocales — dépendantes du cloud cesseraient de fonctionner.
iRobot, pourtant pionnière dans son domaine, s'est aujourd'hui fait dépasser par les marques chinoises d'aspirateurs robot, plus innovantes et agressives sur le plan tarifaire, et qui aujourd'hui représentent la majeure partie des ventes dans le monde. La situation est donc très compliquée et le géant américain, que l'on pensait indestructible, pourrait cette fois disparaitre pour de bon.