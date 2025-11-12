Les derniers chiffres publiés par iRobot sont sans appel. Le groupe a vu ses revenus chuter « bien en deçà de nos prévisions internes en raison des difficultés persistantes du marché, des retards de production continus et des perturbations imprévues du transport maritime », explique son dirigeant Gary Cohen dans un communiqué de presse accompagnant la présentation des derniers résultats trimestriels. Résultat : il ne lui reste plus que 25 millions de dollars en trésorerie, une somme dérisoire pour un acteur de cette taille.

Le PDG de la marque, a reconnu que l’entreprise ne disposait plus d’aucune source de financement externe. En clair, iRobot n’a aujourd’hui plus de marge de manœuvre. Et la situation ne date pas d’hier : depuis l’échec de son rachat par Amazon en 2024 — bloqué par les autorités de régulation — la société accumule les revers. Elle a licencié plus de 30 % de ses effectifs, perdu son fondateur historique Colin Angle, et s’est lourdement endettée.

Pour tenter de redresser la barre, iRobot a lancé en 2025 une nouvelle gamme d’aspirateurs, dotés pour la première fois d’un système de navigation LiDAR plus précis que la technologie VSLAM utilisée jusque-là. Ces modèles, dotés de serpillères rotatives et de nouveaux rouleaux, s’alignent davantage sur les standards de concurrents comme Roborock, Ecovacs ou Dreame. Mais malgré ces innovations, les ventes ne décollent pas.