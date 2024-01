C'est officiel, Amazon ne rachètera pas iRobot (qui se sépare dans la foulée de 350 employés)

Parallèlement au communiqué confirmant l'arrêt des tractations avec Amazon, iRobot s'est également fendu d'un second communiqué de presse, évoquant un vaste plan de restructuration.

« La priorité immédiate d'iRobot dans le cadre de son plan de restructuration opérationnelle est d'aligner plus étroitement sa structure de coûts sur les attentes de revenus à court terme et de stimuler la rentabilité, notamment par le biais des initiatives financières et stratégiques suivantes », explique le groupe.