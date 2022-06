Avec les Roomba i5 et i5+, iRobot vous propose un nettoyage intelligent de votre maison

Ce dernier aspirateur robot d'iRobot nous a laissé un petit goût d'inachevé.

La marque a tenu son pari de proposer un appareil haut de gamme à un prix (un peu) plus abordable. Le Roomba i3+ est un aspirateur plus que performant à qui aucun déchet ne résiste. Sa fabrication est tout simplement remarquable et la base de récupération des poussières reste une idée brillante et parfaitement exécutée.

On ne peut toutefois qu'être déçu de la timidité d'iRobot avec ce nouveau membre de la gamme. Le Roomba i3+ est un aspirateur robot qui fait bien trop de compromis pour baisser la note. Ne pas proposer de système de cartographie pour un appareil vendu 699€ est un manque criant face à une concurrence qui ne cesse de progresser d'année en année tout en proposant des tarifs de plus en plus agressifs.

Nous conseillerons principalement ce robot à des clients au budget assez confortable et qui souhaitent une solution clé en main pour nettoyer parfaitement leur maison sans jamais avoir à mettre les mains dans le cambouis. Car on le répète, le Roomba i3+ est un très bon aspirateur robot, mais simplement trop limité pour pleinement convaincre.