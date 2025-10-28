Et si votre aspirateur robot cessait soudainement de fonctionner du jour au lendemain, sans panne ni mise à jour ? C’est ce qui arrive aujourd’hui aux utilisateurs de Neato, dont les appareils deviennent inutilisables après la fermeture des serveurs de la marque. Une histoire qui illustre les dérives inquiétantes de la dépendance au cloud dans les objets connectés.
L’idée d’un aspirateur robot autonome qui nettoie votre maison sans effort a séduit des millions d’utilisateurs à travers le monde. Derrière cette promesse technologique se cache une réalité plus fragile : ces machines dépendent souvent de serveurs distants pour fonctionner. La disparition de Neato, autrefois l'un des grands noms du secteur des aspirateurs intelligents, en est l’exemple parfait. En coupant ses services en ligne, la marque a littéralement mis un coup d'arrêt à des milliers d’appareils encore en parfait état de marche.
Les aspirateurs robot Neato désormais inutilisables depuis l'application mobile
C’est un scénario que redoutent tous les possesseurs d’appareils connectés : voir leur produit, encore parfaitement fonctionnel, devenir une cale pour un meuble parce qu’un service en ligne a été désactivé. C’est précisément ce que vivent les clients de Neato, un fabricant d’aspirateurs robots autrefois réputé pour la qualité de ses modèles haut de gamme.
Neato, racheté par le groupe allemand Vorwerk (l'entreprise derrière le célèbre Thermomix), avait déjà annoncé en 2023 la fin de son activité grand public. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que les conséquences concrètes se font sentir. Malgré sa promesse de maintenir l'application jusqu'en 2028, l'entreprise vient de débrancher les serveurs.
La plupart des modèles de la marque, dont les célèbres Neato Botvac D7, D8, D9 et D10, s’appuyaient sur une connexion permanente aux serveurs de l’entreprise pour gérer la cartographie, les mises à jour logicielles et même le simple démarrage à distance. Résultat : les utilisateurs se retrouvent avec un appareil parfaitement intact, mais seulement utilisable manuellement. Impossible de choisir une zone ou de gérer la cartographie. Les aspirateurs robot Neato n'ont plus rien d'intelligent et fonctionnent de manière idiote dans la maison.
Derrière Neato, la question de l'obsolescence programmée des objets connectés
Cette situation rappelle à quel point la dépendance au cloud rend certains produits fragiles à long terme. Contrairement aux appareils plus anciens, qui fonctionnaient de manière autonome, beaucoup de robots modernes reposent sur des infrastructures en ligne pour des fonctionnalités essentielles. Ce modèle présente des avantages indéniables (mises à jour régulières, planification à distance) mais il repose sur une confiance totale accordée au constructeur. Et lorsque celui-ci disparaît, l’appareil meurt avec lui.
Le cas Neato n’est pas isolé. D’autres entreprises, comme récemment Belkin avec sa marque Wemo, ont déjà montré les limites d’un écosystème trop centralisé. Dans certains cas, la communauté de développeurs a pu contourner le problème ou créer des serveurs alternatifs, mais la majorité des consommateurs n’a ni les compétences ni le matériel pour le faire.
Au-delà de la frustration, la disparition de Neato soulève des questions plus larges sur le droit à la durabilité et à l’usage des produits achetés. Si l’achat d’un appareil connecté ne garantit plus sa longévité, faut-il imposer aux fabricants d’assurer un mode de fonctionnement local ou une ouverture de leur code source en cas de faillite ?
En attendant une réponse claire, les clients de Neato n’ont qu’une solution : se tourner vers des modèles concurrents encore pris en charge, ou espérer que la communauté open source trouve un moyen de ressusciter leurs robots. Une situation absurde qui rappelle qu’à l’ère du cloud, même les appareils les plus sophistiqués peuvent s’éteindre… d’un simple clic.