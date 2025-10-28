C’est un scénario que redoutent tous les possesseurs d’appareils connectés : voir leur produit, encore parfaitement fonctionnel, devenir une cale pour un meuble parce qu’un service en ligne a été désactivé. C’est précisément ce que vivent les clients de Neato, un fabricant d’aspirateurs robots autrefois réputé pour la qualité de ses modèles haut de gamme.

Neato, racheté par le groupe allemand Vorwerk (l'entreprise derrière le célèbre Thermomix), avait déjà annoncé en 2023 la fin de son activité grand public. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que les conséquences concrètes se font sentir. Malgré sa promesse de maintenir l'application jusqu'en 2028, l'entreprise vient de débrancher les serveurs.

La plupart des modèles de la marque, dont les célèbres Neato Botvac D7, D8, D9 et D10, s’appuyaient sur une connexion permanente aux serveurs de l’entreprise pour gérer la cartographie, les mises à jour logicielles et même le simple démarrage à distance. Résultat : les utilisateurs se retrouvent avec un appareil parfaitement intact, mais seulement utilisable manuellement. Impossible de choisir une zone ou de gérer la cartographie. Les aspirateurs robot Neato n'ont plus rien d'intelligent et fonctionnent de manière idiote dans la maison.