Usurpation d'identité : les 10 menaces à surveiller en 2026

3 - L'explosion des identités non-humaines crée des failles invisibles

Les API, tokens OAuth et comptes de service, appelés identités non-humaines (NHI), prolifèrent dans les environnements cloud, notamment avec l'adoption massive d'outils d'intelligence artificielle. Ces identifiants machines disposent d'accès privilégiés aux systèmes critiques mais échappent aux protections habituelles comme l'authentification multifacteur (MFA) ou l'empreinte d'appareil. SpyCloud observe qu'en moyenne, les utilisateurs professionnels possèdent 146 enregistrements de données exposées liés à leur identité numérique, soit 12 fois plus que les estimations précédentes.​​

4 - Trois risques majeurs pour les entreprises

Les équipes de sécurité devront gérer trois types de risques : les employés dont les données ont été compromises lors de fuites, les fraudes à l'embauche orchestrées par des États-nations (comme les travailleurs informatiques nord-coréens infiltrés), et les vulnérabilités héritées lors de fusions-acquisitions. Les recherches de SpyCloud révèlent que 56% des organisations ont subi un incident de menace interne au cours de l'année écoulée.​​

5 - L'intelligence artificielle accélère les attaques

Les cybercriminels exploitent l'IA pour perfectionner leurs malwares, créer des campagnes de phishing plus crédibles et identifier rapidement les environnements vulnérables. L'IA excelle particulièrement dans l'optimisation des messages frauduleux qui imitent les marques ou les personnes réelles, tout en permettant de franchir les barrières linguistiques. L'adoption professionnelle d'outils d'IA génère aussi de nouveaux risques : SpyCloud a observé environ 900 000 enregistrements d'identifiants volés provenant d'outils d'IA d'entreprise. 92% des organisations estiment que la cybercriminalité assistée par IA intensifie les risques.​​