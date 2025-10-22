Si l'Apple TV a Siri, les Fire TV ont Alexa et les téléviseurs Google TV ont Gemini. Perplexity se fait une place du côté de Samsung.

L'application se présente sous forme de cartes visuelles adaptées au format téléviseur. L'utilisateur peut interroger Perplexity par commandes vocales via le micro de la télécommande ou saisir sa requête avec un clavier physique USB.

Pour Samsung, il s'agit de mettre en place une interface optimisée pour ses appareils. Mais, les cas d'usages restent similaires, comme la planification de voyages, les questions de culture générale ou encore la recherche de films réalisés par des cinéastes spécifiques. L'application de Perplexity n'a toutefois pas un accès privilégié à la grille TV, à la programmation à venir ni aux contenus des apps de streaming.