Samsung déploie la première application télévision propulsée par Perplexity AI. Celle-ci s'ajoute au sein de la plateforme Vision AI Companion.
Le constructeur coréen vient d'annoncer le déploiement de l'application Perplexity TV App sur ses téléviseurs. Une première pour le chatbot IA qui vous permettra donc d'effectuer des conversations et des recherches depuis l'écran de salon, sans passer par un smartphone ou un ordinateur.
Un moteur de réponses en temps réel sur grand écran
Si l'Apple TV a Siri, les Fire TV ont Alexa et les téléviseurs Google TV ont Gemini. Perplexity se fait une place du côté de Samsung.
L'application se présente sous forme de cartes visuelles adaptées au format téléviseur. L'utilisateur peut interroger Perplexity par commandes vocales via le micro de la télécommande ou saisir sa requête avec un clavier physique USB.
Pour Samsung, il s'agit de mettre en place une interface optimisée pour ses appareils. Mais, les cas d'usages restent similaires, comme la planification de voyages, les questions de culture générale ou encore la recherche de films réalisés par des cinéastes spécifiques. L'application de Perplexity n'a toutefois pas un accès privilégié à la grille TV, à la programmation à venir ni aux contenus des apps de streaming.
Cette intégration vient compléter Vision AI Companion, la plateforme d'intelligence artificielle de Samsung présentée au CES en janvier et concrétisée début octobre lors de l'IFA 2025. Cette surcouche logicielle regroupe différents agents IA dans une interface unifiée, accessible via un bouton dédié sur la télécommande. Microsoft Copilot fait également partie des agents disponibles sur cette plateforme.
La nouvelle application de Perplexity est déjà disponible sur l'ensemble des téléviseurs de Samsung sortis en 2025 et une mise à jour est prévue pour les appareils sortis en 2023 et 2024 avant la fin de l'année.
Samsung propose un bonus : un abonnement gratuit de 12 mois à Perplexity Pro en scannant un QR code affiché dans l'application. Des accords similaires ont été signés avec Bouygues ainsi qu'avec Paypal.
- Sources mises en avant
- Fraicheur des résultats
- Envoi de fichiers pour traitement