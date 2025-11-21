fredericmoreau13

Cool, tout ça pour tous nous « connecter » et nos grands mères en slip sur Tiktok, on va se faire cuire le cerveau par toutes les antennes posées en plus et la puissance qu’elles vont générer. Mais c’est pour le bien de l’humanité comme toujours n’est-ce pas? Alors que la 5G est déjà largement suffisante pour le commun des mortels et que bcp ne s’en servent même pas faute d’avoir le bon tel ou d’en avoir tout simplement peur…à tord ou à raison (mais de ce que je sais, c’est plutôt à raison).