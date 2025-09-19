barjy

En copro, le prix du passage d’un système 2g/3g en 4g est quand même pas négligeable!

Outre le changement de boitier (plusieurs centaines d’euros) on passe de 350€/an d’abonnement à 850€… sur une petite copro (14 lots) ça fait quand même 30€/an/copropriétaire.

Ca peut paraître peu, et mais en plus de toutes les autres obligations (le pompon étant l’obligation d’équipement PMR - comme par ex des boutons d’appels à auteur de fauteuil roulant même là où un fauteuil ne rentre pas) ça commence à faire un peu trop…

Et pour les entreprises (ou les grosses copro), on est pas à un seul équipement…

Tu m’étonnes que ça commence à peser toutes ces normes et que nous (citoyens) commencions en avoir plein le Q!