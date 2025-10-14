"Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir que chaque opérateur dispose de « licences d'exploitation » sur des bandes de fréquences précises, un peu comme des concessions autoroutières. Ces fréquences, mesurées en mégahertz (MHz) ou gigahertz (GHz), ne se valent pas toutes. Les bandes dites « basses » (700 à 900 MHz) traversent facilement les obstacles et couvrent de vastes territoires, idéales pour les zones rurales. À l'inverse, les bandes « hautes » (comme la 3,5 GHz) offrent des débits ultra-rapides mais ne portent que sur quelques centaines de mètres. Entre les deux, les bandes « moyennes » (1800 à 2600 MHz) offrent un compromis couverture-débit