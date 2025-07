MattS32

Non, les constellations de satellites n’auront jamais une capacité suffisante pour gérer une part significative du parc de téléphones mobiles.

À l’instant où j’écris ce message par exemple, il y a 8 satellites Starlink au-dessus de la France. Trèèèèès insuffisant pour faire passer des dizaines de millions de téléphones portables.

Et faut pas oublier aussi que tout ce qui est communications par satellite peut être fortement dégradé quand les conditions météo sont mauvaises, en particulier quand il y a des orages ou des gros nuages. C’est vrai pour les liaisons avec une grosse antenne fixe, et ça l’est encore plus pour les liaisons avec les smartphones, encore bien plus sensibles à la qualité du signal, du fait d’antennes moins sensibles et d’une puissance d’émission bien plus faible.

Les téléphones portables qui marchent nettement moins bien, voire pas du tout, par mauvais temps, c’est une régression que les gens ne sont pas prêts à accepter…