Cette autorisation « sans garantie de non brouillage et avec une obligation de non-interférence » est vue comme un pari sur l'innovation. L'ARCEP mise sur les mécanismes de surveillance plutôt que sur l'excès de précaution, pour dynamiser ainsi la concurrence dans le secteur satellitaire français. L'objectif est d'offrir plus de choix aux consommateurs face à Starlink, déjà autorisé en France. Une approche qui pourrait profiter aux consommateurs, mais qui laisse certaines interrogations techniques en suspens. Reste à voir si la coexistence entre tous ces systèmes satellitaires se déroulera sans accrocs.