Pour l'utilisateur final, quel coût une telle connexion pourrait avoir ? Stéphane Anjuere tient à nous rassurer. « Le coût devrait être relativement marginal, quelques euros par rapport au prix de son abonnement mensuel », nous dit-il. L'ambition est en tout cas affirmée : « Le déploiement d’une constellation de quelques centaines de satellite LEO utilisant la technologie 5G NTN D2D permettra la disparition des zones blanches. » Une excellente nouvelle, et une réponse apportée aux inquiétudes du régulateur des télécoms, l'ARCEP.