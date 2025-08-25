Fini de payer dans le vide quand vous partez deux mois en Thaïlande ou que vous vous mettez un mois au frais dans les Alpes. Le Mode Veille de Starlink ressemble à un mode avion inversé. En gros, pour 5 euros par mois, votre antenne satellite reste éveillée juste assez pour recevoir des messages et appels. Le reste de votre bande passante fait la sieste, et votre portefeuille vous remercie, puisque vous passez d'une tranche de 40-45 euros mensuels à seulement 5 euros.