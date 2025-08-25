Starlink propose une option à seulement 5 euros par mois pour son Internet satellite. Elle équivaut à un mode veille qui est une sorte de suspension temporaire du forfait, idéal en cas d'absence prolongée.
Le fournisseur d'accès Internet par satellite Starlink a réussi le tour de force de transformer son Mode Veille gratuit en service payant à 5 euros par mois, pour permettre à ses abonnés de suspendre temporairement leur forfait à 40-45 euros, tout en conservant une connexion minimale. Lancée le 22 août 2025, l'offre mise sur une flexibilité inédite face aux opérateurs français Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, qui ne proposent pas encore un tel service.
Le Mode Veille de Starlink : enfin une box qui comprend vos vacances
Fini de payer dans le vide quand vous partez deux mois en Thaïlande ou que vous vous mettez un mois au frais dans les Alpes. Le Mode Veille de Starlink ressemble à un mode avion inversé. En gros, pour 5 euros par mois, votre antenne satellite reste éveillée juste assez pour recevoir des messages et appels. Le reste de votre bande passante fait la sieste, et votre portefeuille vous remercie, puisque vous passez d'une tranche de 40-45 euros mensuels à seulement 5 euros.
Attention toutefois, ce petit miracle tarifaire n'était pas prévu au programme initial. Le service existait déjà, et il était totalement gratuit, mais Starlink a décidé de le monétiser. Les chanceux qui en profitaient à l'œil ont jusqu'au 13 septembre 2025 pour accepter ce nouveau tarif, sinon retour à la case départ avec l'abonnement complet qui redémarre automatiquement.
Le vrai coup de génie ? La réactivation express. Imaginons que vous soyez coincé(e) dans un chalet perdu en montagne avec une urgence professionnelle ? Un clic sur l'application et hop, votre connexion haut débit revient instantanément. Plus besoin de jongler entre résiliation et réabonnement, avec les délais et tracas administratifs qui vont avec. C'est fluide, c'est moderne, c'est exactement ce qu'on attend en 2025 de son forfait internet.
Pendant ce temps, chez Orange, Free et SFR...
En France, on dirait que sur cette question, le temps s'est arrêté en 2010. Votre box continue de vous facturer ses 20, 30 ou 50 euros mensuels même quand vous hibernez ailleurs. Partir en Erasmus, fermer sa résidence secondaire l'hiver, faire un break sabbatique ? Tant pis, la facture tombe quand même. C'est à prendre ou à résilier.
Pourquoi une telle rigidité ? Les excuses techniques ont bon dos, mais la vraie raison tient en trois lettres : ARR (Abonnement Revenu Récurrent), le saint Graal des opérateurs. Toucher à ce modèle économique fait trembler les comités de direction. Pourtant, combien de clients excédés finissent par claquer définitivement la porte plutôt que de payer pour rien ?
L'ironie, c'est que cette flexibilité pourrait justement sauver des abonnements. Les propriétaires de maisons de campagne, les étudiants qui rentrent l'été, les télétravailleurs nomades... Tous ces profils préféreraient une pause temporaire à une résiliation définitive. Mais visiblement, chez nos champions nationaux, on préfère perdre un client que repenser un modèle vieillissant. Jusqu'à quand ? On imagine que dans la course à la fidélisation, les opérateurs gardent cette idée dans un coin de leur tête.
