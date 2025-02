Il y a du nouveau chez Orange et son offre satellite. L'opérateur historique, qui propose une offre internet très haut débit avec téléphonie fixe via sa filiale Nordnet, a changé la tarification de l'offre, ainsi que les conditions d'engagement. Orange a voulu offrir plus de clarté et de simplicité à celles et ceux qui souhaitent y souscrire. Voyons à quoi ressemble la proposition « Satellite Orange » désormais.