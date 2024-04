Orange baisse le prix de deux de ses offres Livebox, pourquoi ce n'est peut-être pas une si bonne affaire...

De début mars à maintenant, les tarifs des Livebox Up Fibre et Max Fibre étaient plus élevés. Du côté de la Livebox Up Fibre, la période promotionnelle de 6 mois coûtait un total de 203,94 euros. Aujourd'hui, elle tombe à 179,94 euros. Sauf qu'à cette époque, Orange offrait deux mois d'abonnement au client. En faisant le calcul, on se rend donc compte que l'offre Livebox Up Fibre coûtait 447,90 euros sur 12 mois, contre 491,88 euros maintenant.