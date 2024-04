Orange dégaine une offre fibre et smart TV Samsung : voici tout ce qu'il faut savoir

Ce second modèle est sans surprise plus onéreux, avec quatre déclinaisons : 109 cm (43''), 127 cm (50''), 140 cm (55'') et 165 cm (65''). Il faut dire qu'il est d'une gamme assez nettement supérieure d'un point de vue technologique, avec une résolution QLED 4K pour des images plus réalistes, fluides et précises, un design encore plus fin (24 mm d'épaisseur). Complétons les caractéristiques avec trois ports HDMI 2.0 et deux ports USB. Avec la Série Spéciale Livebox Fibre + Smart TV, ces quatre téléviseurs Samsung sont disponibles aux tarifs suivants :