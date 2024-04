Orange, 5 ans après, commercialise un nouveau décodeur TV, plus puissant et moderne

Avec un nouveau processeur et une plus grande capacité mémoire (on peut enregistrer jusqu'à 300 heures de séries, films et autres programmes), le Décodeur TV 6 d'Orange accueille aussi les dernières versions des applications de streaming que sont Netflix, Prime Video (qui propose désormais une offre avec publicité), Disney+ et Paramount+, outre les 300 chaînes de la TV d'Orange. Le nouveau décodeur intègre Alexa et peut être piloté à la voix en mode mains libres, idéal pour rechercher un programme à regarder depuis l'outil TV de l'opérateur.