Plusieurs secteurs profitent de cette liaison. C'est le cas des véhicules d'intervention, qui l'utilisent déjà pour maintenir le contact avec leurs bases. Quand une ambulance passe d'une zone couverte par la 5G à une zone blanche, la connexion satellite prend automatiquement le relais. Les données critiques comme la géolocalisation ou les constantes du patient continuent d'être transmises sans interruption, « tandis que l'agrégation de bande passante prend en charge la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi ou la connectivité simultanée des appareils sur le terrain », explique Ericsson.