Ericsson vient de présenter sa technologie Intelligent Link Bonding, prometteuse puisqu'elle fusionne 5G et satellite. La solution promet, sur le papier, d'éviter toute coupure de connectivité, même dans des environnements difficiles.
Les coupures de réseau en pleine visioconférence, c'est fini ? L'entreprise suédoise Ericsson a annoncé, lundi 8 septembre, une nouvelle approche visant à sécuriser les connexions. La solution qu'elle présente repose sur sa technologie Intelligent Link Bonding, qui fait travailler ensemble plusieurs types de réseaux – 5G, satellite, câble – pour créer une liaison à la fois unique et stable, qui mérite quelques explications.
Comment Ericsson orchestre plusieurs connexions simultanées
Dans le détail, la technologie Intelligent Link Bonding regroupe plusieurs connexions WAN (une connexion WAN permet de relier votre réseau à Internet et aux services distants) en une seule liaison logique. Concrètement, un routeur R1900 Cradlepoint d'Ericsson se connecte simultanément à un réseau 5G et à internet par satellite, admettons Starlink. Le système d'Ericsson NetCloud analyse alors en temps réel la qualité de chaque connexion et répartit automatiquement le trafic.
La techno Intelligent Link Bonding propose trois modes de fonctionnement distincts selon les besoins. La duplication des flux envoie les mêmes données sur deux liaisons simultanément, garantissant qu'elles arrivent même si l'une des connexions tombe. L'équilibrage des flux permet de choisir quelle connexion utiliser selon des critères de coût ou de performance.
Et enfin, l'agrégation de bande passante combine la vitesse de plusieurs connexions pour les gros transferts. On peut ainsi imaginer qu'une connexion 5G à 100 Mbit/s et une liaison satellite à 50 Mbit/s puissent travailler ensemble pour atteindre un débit supérieur à 100 Mbit/s, et ainsi augmenter le débit global. Cela s'avèrerait particulièrement utile pour télécharger de gros fichiers ou diffuser de la vidéo haute définition.
Les véhicules d'urgence adoptent déjà cette technologie
Plusieurs secteurs profitent de cette liaison. C'est le cas des véhicules d'intervention, qui l'utilisent déjà pour maintenir le contact avec leurs bases. Quand une ambulance passe d'une zone couverte par la 5G à une zone blanche, la connexion satellite prend automatiquement le relais. Les données critiques comme la géolocalisation ou les constantes du patient continuent d'être transmises sans interruption, « tandis que l'agrégation de bande passante prend en charge la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi ou la connectivité simultanée des appareils sur le terrain », explique Ericsson.
Les entreprises avec des sites isolés y trouvent un intérêt économique. L'équilibrage des flux leur permet d'utiliser prioritairement leur connexion fixe, tout en basculant automatiquement sur le cellulaire en cas de panne. Les systèmes de surveillance ou les sauvegardes de données, qui sont des applications à haut débit, peuvent ainsi fonctionner en continu grâce à cette agrégation de bande passante.
Les situations d'urgence révèlent tout l'intérêt de cette redondance. Lors de catastrophes naturelles, les antennes terrestres peuvent être endommagées, mais les satellites, eux, restent accessibles. « Notre technologie permet aux entreprises d'atteindre une résilience inégalée de leurs applications », explique Archana Khetan, vice-présidente senior des solutions sans fil chez Ericsson. « Il devient essentiel de gérer intelligemment ces différentes connexions », conclut-elle.