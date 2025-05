La technologie dont nous parlons est baptisée SITA Managed Satellites. Elle débarque dès maintenant dans plus de 130 pays, avec des options de connectivité primaire, secondaire et d'urgence, spécialement conçues pour le transport aérien. Le service, entièrement administrable, exploite les satellites en orbite basse (LEO) pour offrir des communications sécurisées, à large bande passante et à faible latence. Il permet aux aéroports et aux systèmes utilisés de fonctionner en continu, même quand d'autres réseaux sont hors ligne.