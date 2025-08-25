TERASi, qui est issue du prestigieux Institut royal de technologie de Stockholm, ne prétend pas rivaliser avec la couverture planétaire de Starlink. L'objectif de la start-up reste d'offrir une maîtrise technologique complète, plutôt qu'une dépendance confortable. Les unités de défense évaluent déjà le système, tandis que des intégrations avec fabricants de drones et fournisseurs de communications tactiques progressent. Cette approche « créer son infrastructure instantanément » pourrait transformer notre rapport à la connectivité, passant d'utilisateurs passifs à architectes de nos propres réseaux.