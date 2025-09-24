Si la 5G a déjà permis des avancées significatives en termes de débit et de bande passante, la 6G se positionne comme un sérieux coup de boost à l'internet mobile. L’une des principales évolutions réside dans l’utilisation du spectre térahertz (THz), contrairement au gigahertz actuel, qui devrait offrir des vitesses et une capacité de traitement bien supérieures aux technologies de 2025.