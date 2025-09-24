La 5G n'est pas assez rapide pour vous ? Alors vous allez adorer la 6G ! Qualcomm y prendra sa part et dévoile une date estimative pour les premiers smartphones avec une connexion cellulaire encore plus rapide.
Lors du Snapdragon Summit organisé cette semaine, Qualcomm a confirmé que les premiers smartphones compatibles avec la 6G pourraient débarquer dès 2028. Alors que la 5G continue de se déployer et de s’imposer dans notre quotidien, la prochaine génération de réseau mobile promet déjà d'apporter un solide coup de boost à l'internet mobile tel que nous connaissons.
Une arrivée qui prend plus de temps que prévu
Contrairement aux générations précédentes, où un nouveau standard apparaissait environ tous les huit ans, la 6G arrivera douze ans après le lancement des premiers appareils 5G. Si cette technologie a vraiment émergé en 2019, des premiers smartphones étaient en fait prêts bien plus tôt.
Les premiers appareils 5G dits "pré-commerciaux" avaient quant à eux été lancés dès 2016, avec le Samsung Galaxy S10 5G comme premier modèle grand public. Pré-commercial veut ici dire que le smartphone était prêt pour la 5G, même si les antennes n'étaient pas encore installées.
Qu'apportera la 6G par rapport à la 5G ?
Si la 5G a déjà permis des avancées significatives en termes de débit et de bande passante, la 6G se positionne comme un sérieux coup de boost à l'internet mobile. L’une des principales évolutions réside dans l’utilisation du spectre térahertz (THz), contrairement au gigahertz actuel, qui devrait offrir des vitesses et une capacité de traitement bien supérieures aux technologies de 2025.
Cette amélioration sera cruciale pour le développement de nouveaux types d’appareils connectés, tels que les bagues intelligentes, les lunettes à réalité augmentées ou encore les accessoires dotés d’intelligence artificielle.
Qualcomm mise particulièrement sur l’IA agentique, une forme d’intelligence artificielle capable d’interagir de manière plus autonome et contextuelle avec les utilisateurs. Lors du Snapdragon Summit, des démonstrations ont montré comment cette technologie pourrait faciliter des tâches complexes, comme l’organisation d’un événement, en coordonnant plusieurs agents virtuels.