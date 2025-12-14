Ontrack veut simplifier l'écoute. Musique, appels, commandes : tout se pilote directement depuis la monture des lunettes, sans avoir à sortir le smartphone, tout en restant pleinement attentif à son environnement. Un positionnement pragmatique, presque évident, mais encore rare à ce niveau de prix. Les premières lunettes de la marque sont en effet annoncées à partir de 119 euros, un positionnement tarifaire qui tranche avec les modèles souvent bien plus chers du marché.

Des lunettes conçues pour bouger... et rester connecté au réel

Le modèle phare, Ontrack Sport (159€), s'adresse tout d'abord aux pratiquants d'activités extérieures. Course à pied, vélo, marche rapide : autant de situations où les écouteurs intra-auriculaires montrent vite leurs limites, entre inconfort, chutes répétées et isolement sonore parfois risqué. Ici, la marque mise sur une écoute ouverte qui laisse passer les sons ambiants (circulation, voix, avertissements) ; tout en permettant de suivre un podcast ou écouter une playlist musicale.