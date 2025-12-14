Le marché des lunettes connectées audio n'est plus réservé à Meta et aux marques chinoises. Une jeune pousse française, Ontrack, se lance à son tour avec une promesse claire : proposer des lunettes open-ear pensées pour l'usage quotidien et le sport, à un prix nettement plus abordable que celui des références déjà installées.
Ontrack veut simplifier l'écoute. Musique, appels, commandes : tout se pilote directement depuis la monture des lunettes, sans avoir à sortir le smartphone, tout en restant pleinement attentif à son environnement. Un positionnement pragmatique, presque évident, mais encore rare à ce niveau de prix. Les premières lunettes de la marque sont en effet annoncées à partir de 119 euros, un positionnement tarifaire qui tranche avec les modèles souvent bien plus chers du marché.
Des lunettes conçues pour bouger... et rester connecté au réel
Le modèle phare, Ontrack Sport (159€), s'adresse tout d'abord aux pratiquants d'activités extérieures. Course à pied, vélo, marche rapide : autant de situations où les écouteurs intra-auriculaires montrent vite leurs limites, entre inconfort, chutes répétées et isolement sonore parfois risqué. Ici, la marque mise sur une écoute ouverte qui laisse passer les sons ambiants (circulation, voix, avertissements) ; tout en permettant de suivre un podcast ou écouter une playlist musicale.
La conception des lunettes Sport serait légère et stable, capable d'encaisser la transpiration et les mouvements, avec des commandes par gestes intégrées directement à la monture. L'idée ici ne serait pas d'impressionner par la technologie, mais d'accompagner l'effort sans y penser.
Une paire de lunettes lifestyle pour la vie de tous les jours
Face à ce modèle sportif, les lunettes Ontrack Urban adoptent une approche plus lifestyle. Le design se veut plus discret, pensé pour le quotidien en ville, les trajets, les appels à la volée. Là encore, le discours reste cohérent : pas de lunettes futuristes ni d'effet démonstratif, mais un accessoire qui s'intègre naturellement dans les usages existants. Ontrack ne vend pas une rupture technologique, mais une manière plus fluide d'écouter et de communiquer, sans se couper de son environnement direct.
L'autonomie annoncée serait de 8h, et la recharge ne s'effectuerait pas avec l'étui de protection des lunettes, mais avec un câble de charge USB qui vient s'aimanter à l'une des branches de ces binocles connectées. Le prix est un peu moins élevé que le modèle Sport (119€). Il est utile de préciser qu'à ce tarif, ces deux modèles d'Ontrack ne proposent pas de caméra, contrairement aux lunettes connectées Ray-Ban, capables de prendre des photos ou de filmer.
Ces lunettes connectées sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la marque à partir de 119€, et Ontrack s'appuie sur une campagne Ulule, ouverte jusqu'à aujourd'hui, pour accompagner leur lancement et fédérer une première communauté d'utilisateurs. La jeune pousse française évoque pour 2026 l'intégration d'un coach IA embarqué, capable d'analyser cadence, effort, posture ou régularité directement via les lunettes, sans écran ni interaction complexe. Une vision ambitieuse, certes, mais qui aura fort à faire pour concurrencer le partenariat Meta Essilor Luxottica et l'arrivée imminente sur ce marché d'autres grandes marques de la tech (Apple, Samsung, Google, etc.). La guerre des lunettes connectées aura bien lieu, mais peut-être pas à n'importe quel prix.