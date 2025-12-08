Il faut dire que l'ardoise commence à piquer les yeux, bien plus que n'importe quel casque de réalité virtuelle porté trop longtemps. Avec soixante milliards de dollars évaporés en quatre ans dans la quête du métavers, la patience des investisseurs avait atteint ses limites. L'annonce de cette cure d'austérité a d'ailleurs fait bondir l'action en bourse de 4%, signe que Wall Street préfère nettement les économies tangibles aux mondes virtuels hypothétiques.​

Désormais, les priorités changent de camp et le vent tourne à Menlo Park. Le géant californien délaisse doucement son grand rêve d'univers parallèle pour courir après la nouvelle coqueluche du secteur : l'intelligence artificielle. Les milliards économisés sur les lunettes et les mondes virtuels iront nourrir les algorithmes, jugés bien plus rentables à court terme. Ce report ressemble à s'y méprendre à un aveu d'échec temporaire, où Meta espère que l'engouement pour l'IA suffira à faire oublier les promesses non tenues d'un métavers qui se fait décidément trop attendre.