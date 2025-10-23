Meta va se séparer de centaines d'employés dans sa division dédiée à l'intelligence artificielle (IA), alors même qu'elle mène une campagne de recrutements ultra agressive.
Ce fut l'un des feuilletons de l'été dans l'écosystème de la tech. Mécontent des résultats de son entreprise dans l'IA par rapport à la concurrence, Mark Zuckerberg s'est donné pour mission de rattraper son retard et de devenir le leader pour bâtir une « superintelligence ». Pour y parvenir, Meta a notamment investi 14 milliards de dollars dans la start-up Scale AI, faisant de son P.-D.G Alexandr Wang son nouveau patron de l'IA.
600 employés concernés
Et c'est justement lui qui a confirmé la nouvelle auprès de nos confrères de chez Axios, avec le départ de 600 personnes. « En réduisant la taille de notre équipe, moins de discussions seront nécessaires pour prendre une décision, et chaque personne aura plus de responsabilités, plus de latitude et plus d'impact », a-t-il justifié.
Ces licenciements toucheront surtout l'unité Fundamental AI Research (FAIR), ainsi que sa division dédiée aux produits et infrastructures IA. Sa nouvelle équipe dédiée à la superintelligence, TBD Lab, ne sera pas affectée. Une décision somme toute logique, Meta ayant dépensé plusieurs millions de dollars pour la compléter, en débauchant des grands noms issus d'Apple, d'OpenAI et même d'Anthropic. Elle s'attèle désormais au développement de Llama 4.5, le prochain grand modèle de langage de la société.
À noter que les employés remerciés seront invités à retrouver à un autre poste chez Meta. « Il s'agit d'un groupe de personnes talentueuses, et nous avons besoin de leurs compétences dans d'autres secteurs de l'entreprise », a précisé Wang.
La super team de Meta s'ébranle
Pour sa part, le TBD Lab ne traverse pas un long fleuve tranquille, à tel point que Meta aurait du mal à conserver ses nouvelles et très coûteuses recrues. Par exemple, Shengjia Zhao, co-créateur de ChatGPT, a menacé de démissionner quelques jours seulement après son arrivée. Il n'est resté qu'après avoir obtenu le titre de directeur scientifique de l'IA.
D'autres ont tout simplement quitté l'entreprise quelques semaines après leur arrivée. Les employés chevronnés ne seraient pas non plus satisfaits de cette nouvelle dynamique, se plaignant de la politique interne de l'entreprise et d'une concurrence malsaine… D'autres départs ne sont donc pas exclus dans les semaines à venir. Comme quoi, l'argent ne fait (parfois) pas le bonheur.