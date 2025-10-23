Loposo

Ce type d IA les méga llm, mais pas mal de boîtes commencent à en avoir, sauf elles souhaitent des choses plus spécialisé et moins d erreurs même si cela fait moins.

Et dans la recherche l ia a explosé, mais ce n est pas des llm.

Donc l ia est de plus en plus présente, mais la course au gros llm qui fait tout lui s essouffle. Claude est resté centré sur ce qu il maîtrise, pas d’image vidéo,…

Mistral semble se diriger plus pour de l ia d entreprises que le llm qui perso a prit du retard.

Gemini commence à prendre de plus en plus car dispo facilement SmartPhone intégration dans les Samsung,…

Je vois copilote a peut être une petite place à prendre vu le nombre d utilisateurs windows, mais les autres ça va être très dure notamment meta