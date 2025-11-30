Mais attention, ce n'est pas juste une querelle d'ingénieurs sur la meilleure architecture de puce. C'est tout un modèle économique qui vacille. Regardez les chiffres : OpenAI dépense des milliards pour des revenus encore fragiles, et les géants de la tech s'échangent des dizaines de milliards dans des contrats qui ressemblent de plus en plus à un jeu de bonneteau financier.

Clem Delangue, de Hugging Face, essaie bien de calmer le jeu en parlant de "bulle des modèles de langage" plutôt que de bulle généralisée, mais le mal est fait. Avec Google qui compare l'état actuel du quantique à l'IA d'il y a cinq ans, on sent que le vent tourne. Le message est clair : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier de l'IA générative, car une autre technologie est en train de chauffer le moteur sur la ligne de départ.