Si l'on en croit notre Cassandre français, la correction pourrait arriver dès 2026. Mais pas de panique pour l'ensemble du secteur : si la bulle des LLM éclate, l'IA continuera sa route. Les signes avant-coureurs sont pourtant là, clignotants comme un sapin de Noël : licenciements en masse, investissements circulaires douteux entre géants de la tech, et des figures comme Michael Burry (le héros de The Big Short) qui parient déjà sur la chute.

Alors, faut-il tout vendre ? Probablement pas. Mais il serait peut-être temps d'arrêter de croire que le prochain chatbot va résoudre la faim dans le monde. La véritable révolution de l'IA est sans doute moins bavarde, plus technique, et surtout beaucoup plus utile que ce que la bulle actuelle voudrait nous faire croire. Comme le dit si bien l'adage boursier : quand tout le monde regarde à gauche, regardez à droite. Ou dans le cas présent, regardez les modèles qui travaillent, pas ceux qui discutent.