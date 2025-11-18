On le pensait définitivement retiré des affaires courantes, mais le fondateur d'Amazon a de la suite dans les idées. Jeff Bezos reprend un poste de P.-D.G. à la tête d’une mystérieuse et richissime jeune pousse spécialisée dans l’intelligence artificielle.
Quatre ans après avoir laissé les clés du camion Amazon, le voilà qui remet le costume de patron. Oubliez la vente en ligne ou les fusées, sa nouvelle marotte est une intelligence artificielle bien plus terre à terre que celle de ses concurrents. Une manœuvre qui en dit long sur les ambitions du milliardaire.
Son nouveau terrain de jeu ? L’intelligence artificielle, mais pas celle dont on parle tous les jours
Pour cette nouvelle aventure, Bezos a choisi un copilote de premier choix. Vik Bajaj n'est pas un inconnu : ce physicien-chimiste, passé par le prestigieux MIT, a fait ses armes chez Google X, la fameuse « usine à projets fous » de Google, avant de cofonder Verily, la filiale santé d'Alphabet. La recette semble claire : d'un côté, le sens des affaires et la vision à long terme de Bezos ; de l'autre, l'expertise scientifique pointue de Bajaj.
Alors, que mijote le duo ? Oubliez les gentils assistants virtuels et autres chatbots. Project Prometheus vise à appliquer l’intelligence artificielle au service de l’économie physique. L'objectif est de repenser les processus d’ingénierie et de fabrication dans des secteurs aussi exigeants que l'informatique, l'aérospatiale ou l'automobile. L'idée est d'utiliser des modèles d'IA pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux et optimiser la production, un domaine où Microsoft s'est déjà positionné.
Un projet secret aux allures de blockbuster
Avec déjà une centaine de cerveaux débauchés chez OpenAI, Google DeepMind et Meta, et une mise de départ de 6,2 milliards de dollars, Project Prometheus ne fait pas dans la dentelle. Le projet s'annonce comme un concurrent sérieux pour d'autres jeunes pousses très bien financées, comme Thinking Machines Lab (fondée par une ancienne ingénieure d'OpenAI) et ses 2 milliards de dollars levés cette année. Le tout est gardé bien au chaud, dans la plus pure tradition des projets secrets de la Silicon Valley, sans que l'on sache précisément où se trouvent ses quartiers généraux.
Ce projet pourrait bien être la pièce manquante du puzzle spatial de Bezos. L'entrepreneur a récemment déclaré que des millions de personnes vivraient dans l'espace d'ici deux décennies. Des IA capables de piloter des robots pour construire des infrastructures sur la Lune ou ailleurs seraient un atout majeur pour rendre cette vision économiquement viable.
Alors, Project Prometheus est-il le futur pilier de l'industrie ou simplement le nouveau jouet sophistiqué d'un milliardaire en quête de défis ? Une chose est sûre : avec Jeff Bezos aux commandes, connu pour son obsession du détail, le projet ne risque pas de rester dans les cartons.