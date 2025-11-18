Avec déjà une centaine de cerveaux débauchés chez OpenAI, Google DeepMind et Meta, et une mise de départ de 6,2 milliards de dollars, Project Prometheus ne fait pas dans la dentelle. Le projet s'annonce comme un concurrent sérieux pour d'autres jeunes pousses très bien financées, comme Thinking Machines Lab (fondée par une ancienne ingénieure d'OpenAI) et ses 2 milliards de dollars levés cette année. Le tout est gardé bien au chaud, dans la plus pure tradition des projets secrets de la Silicon Valley, sans que l'on sache précisément où se trouvent ses quartiers généraux.

Ce projet pourrait bien être la pièce manquante du puzzle spatial de Bezos. L'entrepreneur a récemment déclaré que des millions de personnes vivraient dans l'espace d'ici deux décennies. Des IA capables de piloter des robots pour construire des infrastructures sur la Lune ou ailleurs seraient un atout majeur pour rendre cette vision économiquement viable.

Alors, Project Prometheus est-il le futur pilier de l'industrie ou simplement le nouveau jouet sophistiqué d'un milliardaire en quête de défis ? Une chose est sûre : avec Jeff Bezos aux commandes, connu pour son obsession du détail, le projet ne risque pas de rester dans les cartons.