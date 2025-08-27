Sous l’impulsion de Sundar Pichai, le groupe réaffecte budgets et talents vers des équipes chargées d’entraîner modèles prédictifs et jumeaux numériques. Terminés les cycles cliniques longs ; le software-first promet un déploiement agile et une monétisation rapide auprès des assureurs et hôpitaux. La « Devices Organization » disparaît, emportant montre d’étude clinique et caméra rétinienne. L’entretien annuel des chaînes de fabrication et la conformité réglementaire absorbaient un capital jugé disproportionné face aux retours attendus, surtout dans un contexte de taux élevés et de concurrence féroce sur les capteurs.

Verily avait fait sensation avec la lentille mesurant la glycémie, avant d’en reconnaître les limites biologiques. Le partenariat avec Dexcom pour le capteur G7 ou le robot chirurgical Verb témoignait d’une ambition matérielle forte, souvent freinée par la validation clinique. Aujourd’hui, le portefeuille s’articule autour de Lightpath, brique logicielle combinant dossiers patients, données de laboratoires et apprentissage automatique pour gérer l’obésité et les métabolismes. L'IA y analyse en temps réel les marqueurs biologiques, ouvrant la porte à un suivi personnalisé sans dépendance à un hardware propriétaire.

Dans un marché où une montre grand public enregistre déjà l’oxygène sanguin, la différenciation se joue désormais sur l’interprétation et la corrélation des signaux. Les géants misent sur les « pipes » logiciels capables de croiser génomique, dossiers médicaux et traitements, plutôt que sur des capteurs toujours plus précis.