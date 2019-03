La détection des maladies oculaires signée Google et Verily adoptée en Inde, bientôt en UE

L'intelligence artificielle détecte des maladies rétiniennes liées au diabète

Une assistance aux équipes médicales qui pourrait arriver en Europe

Source : 9to5Google

, l'entreprise dédiée à la recherche et à la santé appartenant au groupe Alphabet, voit ses efforts récompensés. Après plus de trois années de développement, la société a pu proposer sa technologie à un hôpital indien, l'Aravind Eye Hospital situé à Madurai.La filiale detravaille sur unutilisant le machine learning pour détecter des cas de rétinopathie diabétique et d'œdème maculaire diabétique chez les patients. Ces derniers doivent passer se faire scanner les yeux par une machine qui envoie ensuite les images obtenues dans le cloud et lesà une bibliothèque d'images de cas similaires.L'algorithme permet d'aider les médecins à détecter ces pathologies évitables chez les patients diabétiques et d'empêcher l'apparition d'une cécité. Les résultats sont équivalents à ceux obtenus par un examen pratiqué par un ophtalmologiste, mais la technologie développée par Verily peutle travail des médecins. L'entreprise a d'ailleurs mis en place des programmes de test dans «».Ce système pourrait également arriver dans les hôpitaux européens. En effet, l'Union européenne a tout récemmentl'intelligence artificielle en tant que dispositif médical. D'autres validations sont encore en cours pour faire de cette technologie un outil d'assistance pour les médecins au quotidien.