Le leader mondial de l'e-commerce veut miser à fond sur les robots. Avec des entrepôts qui devraient en être plein dans les prochaines années.
Le géant Amazon est une des entreprises les plus en pointe dans le domaine de la robotique, une technologie qui permettrait d'améliorer encore la productivité dans ses activités. Au mois de mai dernier, on a ainsi pu découvrir son robot Vulcan, capable de ressentir les objets qu'il presse. Une avancée qui n'est qu'un début, au vu des plans que le groupe a dans le domaine.
Amazon veut remplacer 600 000 futurs emplois par des robots
Amazon voit loin niveau robots. Selon des documents qui ont fuité en direction du New York Times, l'entreprise fondée par Jeff Bezos compter se doter d'un nombre exceptionnel de ces machines.
En effet, l'entreprise spécialisée dans le secteur de l'e-commerce voudrait remplacer près de 600 000 jobs qui devraient être créés aux États-Unis, d'ici à 2033, par des robots ! Un objectif d'autant plus ambitieux que, durant cette même période, Amazon s'attend à voir ses ventes doubler.
Des milliards d'économies sont attendus
Il faut dire qu'Amazon pourrait bénéficier de sacrées économies à la clé. La société pourrait ainsi économiser environ 30 centimes sur chaque produit mis en entrepôt et livrés, ce qui, sur la période entre 2025 et 2027, représenterait une coquette somme de 12,6 milliards de dollars.
Évidemment, l'information, fuitée en direction du grand média américain, n'est pas du genre à apporter de la bonne publicité à Amazon. L'entreprise a en conséquence rapidement produit un communiqué pour tenter de relativiser cette nouvelle.
« Les documents divulgués donnent souvent une image incomplète et trompeuse de nos projets, et c'est le cas ici. Dans notre culture axée sur la communication écrite, des milliers de documents circulent à tout moment dans l'entreprise, chacun avec un degré variable d'exactitude et d'actualité » a ainsi indiqué une porte-parole à The Verge. Reste qu'on ne voit pas Amazon se priver de gains aussi substantiels à l'avenir si la robotique pouvait aussi avantageusement remplacer l'humain.