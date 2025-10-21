Il faut dire qu'Amazon pourrait bénéficier de sacrées économies à la clé. La société pourrait ainsi économiser environ 30 centimes sur chaque produit mis en entrepôt et livrés, ce qui, sur la période entre 2025 et 2027, représenterait une coquette somme de 12,6 milliards de dollars.

Évidemment, l'information, fuitée en direction du grand média américain, n'est pas du genre à apporter de la bonne publicité à Amazon. L'entreprise a en conséquence rapidement produit un communiqué pour tenter de relativiser cette nouvelle.

« Les documents divulgués donnent souvent une image incomplète et trompeuse de nos projets, et c'est le cas ici. Dans notre culture axée sur la communication écrite, des milliers de documents circulent à tout moment dans l'entreprise, chacun avec un degré variable d'exactitude et d'actualité » a ainsi indiqué une porte-parole à The Verge. Reste qu'on ne voit pas Amazon se priver de gains aussi substantiels à l'avenir si la robotique pouvait aussi avantageusement remplacer l'humain.