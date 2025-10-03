C'est à Boves, dans la Somme, qu'Amazon a inauguré vendredi matin son troisième centre robotisé français. Après deux ans de travaux et un investissement de 110 millions d'euros, il devrait générer 300 nouveaux emplois en CDI.
Amazon marque le coup dans les Hauts-de-France. Le centre de distribution de Boves a terminé sa transformation pour devenir, à compter de ce vendredi 3 octobre 2025, le troisième site robotisé de l'entreprise en France. L'entreprise américaine a investi 110 millions d'euros dans ce projet et veut prouver que robotisation rime avec création d'emplois. 300 postes supplémentaires en CDI sont prévus sur le site d'ici fin 2025, qui emploiera au total 1 300 salariés.
Boves abrite la plus grande surface robotisée d'Amazon sur un seul niveau
Avec le centre Amazon nouvelle génération de Boves, oubliez les entrepôts à étages traditionnels. Le site détient désormais un record peu commun, celui de la plus grande surface robotique mondiale sur un seul niveau, en ce qui concerne Amazon en tout cas. Cette performance permet une fluidité logistique assez inédite, dans un espace où 20 000 armoires mobiles cohabitent avec plus de 2 000 robots autonomes qui les déplacent en permanence.
À l'origine inauguré en 2017 pour traiter uniquement des produits volumineux, l'entrepôt de la Somme peut désormais gérer des articles de toutes tailles, avec une efficacité redoutable. Le site de Brétigny, que nous avions pu visiter début juillet, est certes immense et ultra moderne, mais il est limité par son impossibilité à pouvoir traiter autres que des colis de petites et moyennes tailles. À Boves, la capacité de stockage bondit de 40% par rapport à un centre traditionnel, ce qui permet d'entreposer plusieurs millions de produits au plus près des clients français.
Amazon a compris qu'un entrepôt moderne ne fait pas tout. L'environnement de travail a été repensé de fond en comble puisque des réducteurs de bruit ont été installés pour abaisser significativement les décibels (très élevés, dans un tel centre, on peut vous le confirmer), et les stations d'emballage ont été équipées de tables ajustables en hauteur et en luminosité.
Des métiers qui se réinventent avec la robotique
L'arrivée massive des robots, pointée du doigt par certains, s'accompagne pourtant d'un plan de recrutement musclé, et c'est tout le paradoxe. Amazon annonce en effet 300 créations de postes en CDI pour 2025, portant l'effectif total du site de Boves à 1 300 salariés, outre les 8 500 saisonniers que le géant veut recruter dans toute la France pour préparer les fêtes.
Les équipes de maintenance incarnent cette mutation. Leurs effectifs ont doublé sur le site, avec 60 personnes exclusivement dédiées à l'entretien des systèmes robotiques. De nouveaux métiers émergent aussi, comme ceux de spécialiste du contrôle des flux, d'agent logistique formé à la gestion des zones automatisées, ou d'ingénieurs de maintenance et fiabilité. Des profils techniques qui n'existaient tout simplement pas avant la robotisation.
Maxime, embauché en octobre 2018 par Amazon comme agent logistique à la réception, a saisi l'opportunité d'une formation en alternance, pour basculer vers la maintenance. Dans les Hauts-de-France, Amazon emploie désormais plus de 6 400 salariés en CDI, répartis sur sept sites. Et si la robotisation aidait à réinventer l'emploi ?