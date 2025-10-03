À l'origine inauguré en 2017 pour traiter uniquement des produits volumineux, l'entrepôt de la Somme peut désormais gérer des articles de toutes tailles, avec une efficacité redoutable. Le site de Brétigny, que nous avions pu visiter début juillet, est certes immense et ultra moderne, mais il est limité par son impossibilité à pouvoir traiter autres que des colis de petites et moyennes tailles. À Boves, la capacité de stockage bondit de 40% par rapport à un centre traditionnel, ce qui permet d'entreposer plusieurs millions de produits au plus près des clients français.