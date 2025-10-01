On peut dire qu'Amazon fait sa vraie rentrée, ce mercredi 1er octobre 2025. Dans la foulée du lancement de la bêta de son « Shein/Temu » maison, Amazon Haul, le géant du commerce en ligne vient d'annoncer une belle extension de son partenariat avec Monoprix. Ce dernier, qui avait débuté à Paris en 2018, passe de 28 à 30 villes françaises. Du papier toilette aux produits frais, en passant par les marques Monoprix, ce sont plus de 10 000 références qui deviennent accessibles en quelques clics sur Amazon. Et une fois n'est pas coutume, l'entreprise nous informe aussi recruter 8 500 saisonniers pour soutenir ses efforts en vue des fêtes de fin d'année.