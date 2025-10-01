Amazon, qui permet à ses clients de faire leurs courses Monoprix sur son propre site, étend justement son partenariat commercial avec le distributeur de 8 à 30 villes. Le mastodonte de l'e-commerce va aussi beaucoup recruter pour les fêtes.
On peut dire qu'Amazon fait sa vraie rentrée, ce mercredi 1er octobre 2025. Dans la foulée du lancement de la bêta de son « Shein/Temu » maison, Amazon Haul, le géant du commerce en ligne vient d'annoncer une belle extension de son partenariat avec Monoprix. Ce dernier, qui avait débuté à Paris en 2018, passe de 28 à 30 villes françaises. Du papier toilette aux produits frais, en passant par les marques Monoprix, ce sont plus de 10 000 références qui deviennent accessibles en quelques clics sur Amazon. Et une fois n'est pas coutume, l'entreprise nous informe aussi recruter 8 500 saisonniers pour soutenir ses efforts en vue des fêtes de fin d'année.
La livraison Monoprix via Amazon débarque dans 22 nouvelles villes
Toulouse, Marseille, Nancy, Reims, Nîmes, Rouen, Aix-en-Provence, Tours ou encore Rennes... Ce sont pas moins de 22 nouvelles villes qui rejoignent d'un coup d'un seul la boutique Monoprix sur Amazon.fr. Lille, Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Nice furent les premières desservies. L'extension annoncée par Amazon mercredi propulse le service à 30 villes couvertes, sept ans après son lancement dans la capitale. Commander son papier toilette Lotus, ses bananes et son Coca-Cola sans sucres depuis son canapé et recevoir le tout à domicile devient plus facile que jamais.
Le catalogue est, en plus, plutôt bien fourni. À Paris, on compte 15 000 produits vendus chez Monoprix désormais en ligne. Dans les nouvelles villes, on démarre avec une solide base de 10 000 références qui vont des produits frais et surgelés aux articles pour bébé, en passant par l'épicerie, l'hygiène-beauté et évidemment toutes les marques maison Monoprix (Gourmet, Bio, La beauté...). De quoi remplir son frigo et ses placards.
Question prix, la formule privilégie clairement les abonnés Amazon Prime, avec une livraison offerte dès 60 euros d'achats, moyennant 2 euros de frais de service, tout de même. Les autres devront grimper jusqu'à 150 euros de commande pour prétendre à la gratuité de la livraison. Pour célébrer le lancement des 22 nouvelles villes, Amazon dégaine une promo spéciale, puisque « les membres Amazon Prime peuvent bénéficier d'une offre exclusive de 3 fois 20 euros de réduction pour tout achat de 80 euros ou plus », fête le e-commerçant.
8 500 recrutements chez Amazon pour préparer Noël
Pendant que Monoprix s'étend sur Amazon, le dernier cité muscle ses équipes logistiques et prépare l'arrivée du Père Noël. Le géant américain ouvre d'ores et déjà 8 500 postes saisonniers dans plus de 35 sites français, partout dans l'Hexagone, où travaillent déjà 25 000 salariés en CDI. Amazon recherche du monde pour tous les maillons de la chaîne (mise en stock, emballage, expédition, livraison) avant le marathon des fêtes de fin d'année.
Les recrutements démarrent dès maintenant, histoire de ne pas se faire déborder quand les commandes exploseront. Chez Amazon, le salaire d'entrée grimpe à 13 euros de l'heure, soit 19% de mieux qu'il y a trois ans. Après deux ans en CDI, la rémunération dépasse les 2 350 euros bruts mensuels avec le treizième mois et une prime de partage de la valeur. Sans compter les extras, comme la participation, les congés supplémentaires pour les jeunes parents, ou les formations diplômantes.