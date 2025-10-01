Le géant de l'e-commerce lance Amazon Haul en version bêta dans l'Hexagone avec des milliers de produits à moins de 20€, la majorité sous les 10€, livraison gratuite dès 20€ d'achats et retours offerts pendant 14 jours.
Amazon se lance dans les petits prix pour le plus grand bonheur de votre portefeuille. Avec l'arrivée en France d'Amazon Haul (en version bêta), le géant de l'e-commerce ouvre sa vitrine dédiée aux (très) bonnes affaires et aux petits budgets. La promesse est simple : une sélection de produits de mode, maison et lifestyle à moins de 20€, dont la plupart sous la barre des 10€, et certains dès 1€. Et en plus, pas besoin d'abonnement Prime, tout le monde peut en profiter sans conditions.
Des mini prix balisés, des remises qui s'empilent
Au-delà du positionnement tarifaire agressif, Amazon Haul mise sur la lisibilité et la simplicité. Un badge Mini prix permet d'identifier d'un coup d'œil les meilleures affaires à réaliser. Deux paliers de remises viennent s'ajouter automatiquement au panier : -5% dès 30€ d'achats et -10% à partir de 50€. Les catégories de produits référencés ciblent les indispensables du quotidien (vêtements et accessoires, équipement de la maison, objets lifestyle, etc.) avec une profondeur de catalogue composée de milliers de références.
Côté confiance, les produits commercialisés sur Haul bénéficieraient des contrôles de sécurité et de conformité d'Amazon, mais aussi des avis clients et notes par étoiles de la plateforme pour guider l'acheteur.
Livraison, retours et accès : ce qu'il faut savoir
Le service démarre en douceur, avec un déploiement progressif dans les jours qui viennent pour tous les clients français. Les livraisons sont annoncées sous deux semaines maximum, souvent plus rapides selon les stocks disponibles (localisation des entrepôts non précisée). Les frais de port (3,50€) sont par ailleurs offerts dès les 20€ d'achats. Les retours sont quant à eux gratuits pendant 14 jours. Et dans la majorité des cas, vous pourrez déposer vos articles sans étiquette ni emballage dans des points relais partenaires (La Poste, Relais Colis, Mondial Relay), qui se chargeront de l'envoi.
Pour accéder à la sélection Haul, tapez simplement Haul dans la barre de recherche du site ou de l'appli, ou cliquez sur l'icône dédiée dans le menu principal.
Déjà lancé aux USA, en Angleterre ou, encore, en Allemagne, Amazon Haul s'installe en France avec l'ambition de capter les achats d'impulsion à très petit prix à l'image de sites marchands comme Temu ou Shein, tout en conservant les standards de fiabilité du géant du commerce en ligne. Reste à voir la qualité des produits et des marques qui composeront ce nouveau linéaire d'Amazon…