Amazon se lance dans les petits prix pour le plus grand bonheur de votre portefeuille. Avec l'arrivée en France d'Amazon Haul (en version bêta), le géant de l'e-commerce ouvre sa vitrine dédiée aux (très) bonnes affaires et aux petits budgets. La promesse est simple : une sélection de produits de mode, maison et lifestyle à moins de 20€, dont la plupart sous la barre des 10€, et certains dès 1€. Et en plus, pas besoin d'abonnement Prime, tout le monde peut en profiter sans conditions.

Des mini prix balisés, des remises qui s'empilent

Au-delà du positionnement tarifaire agressif, Amazon Haul mise sur la lisibilité et la simplicité. Un badge Mini prix permet d'identifier d'un coup d'œil les meilleures affaires à réaliser. Deux paliers de remises viennent s'ajouter automatiquement au panier : -5% dès 30€ d'achats et -10% à partir de 50€. Les catégories de produits référencés ciblent les indispensables du quotidien (vêtements et accessoires, équipement de la maison, objets lifestyle, etc.) avec une profondeur de catalogue composée de milliers de références.

Côté confiance, les produits commercialisés sur Haul bénéficieraient des contrôles de sécurité et de conformité d'Amazon, mais aussi des avis clients et notes par étoiles de la plateforme pour guider l'acheteur.