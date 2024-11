Amazon, le roi du commerce en ligne, a dévoilé mercredi sa nouvelle arme pour conquérir le marché des petits prix : « Amazon Haul ». Cette plateforme, qui se positionne comme une réponse directe à Shein et Temu, promet des produits à des prix compétitifs, à moins de 20 dollars/euros, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Mais qu'est-ce qui distingue Amazon Haul de ses concurrents ? Et comment Amazon compte-t-il s'imposer sur ce marché déjà saturé ? Plongeons dans les détails de cette initiative qui se limite pour le moment à la version bêta américaine.