Andrew Jassy encourage ses équipes à se former et à s’intéresser à l’IA. Il invite les employés à suivre des cours pour mieux comprendre cette technologie et participer à son développement. Selon lui, ceux qui sauront s’approprier l’IA auront un avantage important. Il explique que l’entreprise cherche à réinventer ses méthodes grâce à cette technologie, et que les collaborateurs qui s’impliqueront dans cette transformation auront un rôle clé. Jassy insiste sur la curiosité et l’éducation comme moyens de faire face à ces changements.

Il évoque aussi un futur où des milliards d’agents d’IA interviendront dans la vie professionnelle et personnelle. Ces agents pourront effectuer des tâches variées, des courses aux déplacements en passant par des missions professionnelles. Beaucoup de ces outils restent à développer, mais leur arrivée se précise rapidement.

Amazon compte aujourd’hui près de 1,5 million d’employés dans le monde. Malgré une récente vague de licenciement en 2024, le groupe a connu une croissance rapide de ses effectifs ces dernières années, notamment avec plus de 500 000 embauches en 2020.