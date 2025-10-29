Alice & Bob, qui rappelons-le a été fondée en 2020, avance vite, et séduit vite ! La start-up, installée entre Paris et Boston, a déjà levé 130 millions d'euros et recruté plus de 150 personnes. Son atout secret, nous vous en avons déjà parlé sur Clubic. Ce sont les « qubits de chat » une technologie développée en interne par ses fondateurs, et qui a même séduit Amazon qui l'a adoptée.