Quatre acteurs majeurs issus des industries de la tech et de l'automobile s'allient pour apporter une nouvelle solution dans le domaine des taxis autonomes. En route vers la démocratisation ?
Car cette filière, qui a connu un important gain de popularité dans la seconde partie des années 2010, s'est essoufflée ces dernières années. En cause, un désintérêt des investisseurs, des difficultés réglementaires mais surtout, de graves accidents qui ont freiné leur déploiement. Cruise, filiale de General Motors, a d'ailleurs abandonné son initiative alors qu'elle dominait le secteur. Nous assistons néanmoins à un engouement croissant pour les robotaxis, et ce n'est pas uniquement grâce à Tesla !
Qui fait quoi ?
Dans ce contexte, Stellantis, Uber, NVIDIA et Foxconn, le célèbre assembleur de l'iPhone, annoncent un partenariat inédit. Objectif : créer une flotte mondiale de robotaxis autonomes de niveau 4, c'est-à-dire capables de circuler sans intervention humaine dans des conditions spécifiques et des zones géographiques précises.
Chacun dispose d'un rôle bien défini. Stellantis va concevoir et produire les véhicules en s'appuyant sur ses plateformes considérées comme prêtes pour la conduite autonome, la K0 et la STLA Small. Chacune est pensée pour être modulable et adaptée au transport de plusieurs passagers.
Pour sa part, NVIDIA fournira la technologie de conduite autonome avec son nouveau système Drive AGX Hyperion 10, équipé du logiciel DriveOS. Foxconn, qui a ces dernières années affiché ses ambitions dans l'automobile, « collaborera avec Stellantis sur l'intégration du matériel et des systèmes ».
Début de la production en 2028
Une fois que les véhicules seront opérationnels, ce sera au tour d'Uber d'entrer en scène. L'entreprise se chargera du déploiement des taxis via sa plateforme mondiale de VTC, avec un lancement initialement prévu d'abord aux États-Unis. Le début de la production est prévu pour 2028, avec 5 000 unités pour commencer. Le service sera par la suite étendu à d'autres marchés.
De quoi faire de l'ombre à Waymo ? L'entreprise sœur de Google, présente dans plusieurs villes américaines, domine actuellement l'industrie des taxis autonomes, et a même annoncé son arrivée prochaine en Europe. De son côté, Uber souhaite proposer diverses options de véhicules autonomes à ses clients en établissant des partenariats avec plusieurs marques. Outre Stellantis, la firme a également passé des accords avec Waymo et Volkswagen.
