Car cette filière, qui a connu un important gain de popularité dans la seconde partie des années 2010, s'est essoufflée ces dernières années. En cause, un désintérêt des investisseurs, des difficultés réglementaires mais surtout, de graves accidents qui ont freiné leur déploiement. Cruise, filiale de General Motors, a d'ailleurs abandonné son initiative alors qu'elle dominait le secteur. Nous assistons néanmoins à un engouement croissant pour les robotaxis, et ce n'est pas uniquement grâce à Tesla !