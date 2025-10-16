Le déploiement complet de la flotte est lui programmé pour 2027, date à laquelle le Automated Vehicles Act voté en 2024 entrera pleinement en effet. Cette dernière est une législation qui a pour but d'encourager le développement de cette technologie au Royaume-Uni, alors que l'Europe affiche un retard dans le domaine face aux deux géants chinois et américains.

Du côté de Waymo, cette annonce symbolise le début d'une internationalisation, après plusieurs années d'apprentissage aux États-Unis. Ainsi, l'entreprise ne vise pas seulement Londres, mais aussi Tokyo, ville où elle a récemment déployé deux douzaines de ses véhicules pour un essai.

Reste maintenant à voir comment les chauffeurs de taxi vont pouvoir réagir sur le long terme à cette nouvelle concurrence, la corporation ayant déjà été échaudée par la croissance des VTC.