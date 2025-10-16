L'entreprise Waymo, qui opère depuis plusieurs années des robotaxis aux États-Unis, a maintenant l'Europe dans son viseur. Première étape : Londres.
Après la Chine et les États-Unis, l'Europe devrait être le prochain grand territoire de découverte pour les robotaxis. On sait ainsi que des entreprises comme Pony.ai ou bien Wayve ont maintenant leurs yeux sur les routes du Vieux Continent. Mais ce n'est rien encore par rapport à l'arrivée du mastodonte du secteur : Waymo.
Waymo va lancer son service à Londres l'an prochain
Waymo, filiale du groupe Alphabet (Google), c'est aujourd'hui une machine bien huilée dans le secteur des robotaxis. La société assure en effet près de 250 000 trajets hebdomadaires au niveau de plusieurs grandes villes américaines. Une machine si bien huilée qu'elle va maintenant mettre le pied chez nous.
Waymo a ainsi annoncé qu'elle allait proposer ses services à Londres. Elle va d'abord, dans les prochaines semaines, mettre sur les routes de la capitale britannique ses robotaxis avec des conducteurs de sécurité mis derrière le volant, afin de collecter des données. Elle commencera ensuite à proposer des trajets en robotaxis à partir de 2026.
Waymo commence à sortir des États-Unis
Le déploiement complet de la flotte est lui programmé pour 2027, date à laquelle le Automated Vehicles Act voté en 2024 entrera pleinement en effet. Cette dernière est une législation qui a pour but d'encourager le développement de cette technologie au Royaume-Uni, alors que l'Europe affiche un retard dans le domaine face aux deux géants chinois et américains.
Du côté de Waymo, cette annonce symbolise le début d'une internationalisation, après plusieurs années d'apprentissage aux États-Unis. Ainsi, l'entreprise ne vise pas seulement Londres, mais aussi Tokyo, ville où elle a récemment déployé deux douzaines de ses véhicules pour un essai.
Reste maintenant à voir comment les chauffeurs de taxi vont pouvoir réagir sur le long terme à cette nouvelle concurrence, la corporation ayant déjà été échaudée par la croissance des VTC.