Google se lance dans le vibe coding, pour coder sans code

Google entend simplifier au maximum le développement d'applications capables de générer des contenus IA et annonce une mise à jour majeure de son environnement AI Studio.
L'entreprise californienne se lance dans le vibe coding, qui permet de passer d'un prompt à une application fonctionnelle en quelques minutes pour jongler avec plusieurs outils de génération de contenus.
N'importe qui peut développer son app
Vous connaissez les générateurs de site propulsés par IA ? Le vibe coding, c'est le nom en vogue pour décrire cette fois un environnement de développement capable de générer le squelette d'une application sans que l'utilisateur n'ait à toucher une seule ligne de code. Concrètement, il suffit de décrire, en langage naturel, l'application souhaitée pour qu'AI Studio se charge de connecter automatiquement les différents services et API nécessaires.
Le système est capable de comprendre les fonctionnalités souhaitées et configure le squelette de l'app de manière autonome. Google montre qu'il est par exemple possible de créer une application qui génère des vidéos depuis un script avec Veo, ou qui édite des images via Nano Banana, sans manipuler de clés API ni assembler manuellement différents outils. Cela inclut aussi des applications qui intègrent Google Search pour, par exemple, vérifier des sources dans un traitement de texte intelligent.
Google en a profité pour transformer la galerie d'applications en bibliothèque visuelle. Celle-ci présente des exemples de projets pouvant être réalisés avec Gemini. Chacun d'entre eux propose du code de départ que l'utilisateur peut adapter à ses besoins mais aussi une prévisualisation permettant d'interagir avec l'application.
Pour éditer son app, l'utilisateur n'a qu'à sélectionner l'élément à modifier et à laisser un commentaire pour indiquer la modification à faire, un peu comme l'annotation d'un document sur Google Docs. Des commandes comme "rendre ce bouton bleu" ou "animer cette image depuis la gauche" sont interprétées directement par Gemini qui va de lui-même passer le code au crible et appliquer les changements
Lorsque le quota gratuit d'utilisation est épuisé, il est possible d'utiliser une clé d'API personnelle. Le système rebasculera automatiquement sur le niveau gratuit dès son renouvellement.