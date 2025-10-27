Google se lance dans le vibe coding, pour coder sans code

Le système est capable de comprendre les fonctionnalités souhaitées et configure le squelette de l'app de manière autonome. Google montre qu'il est par exemple possible de créer une application qui génère des vidéos depuis un script avec Veo, ou qui édite des images via Nano Banana, sans manipuler de clés API ni assembler manuellement différents outils. Cela inclut aussi des applications qui intègrent Google Search pour, par exemple, vérifier des sources dans un traitement de texte intelligent.

Google en a profité pour transformer la galerie d'applications en bibliothèque visuelle. Celle-ci présente des exemples de projets pouvant être réalisés avec Gemini. Chacun d'entre eux propose du code de départ que l'utilisateur peut adapter à ses besoins mais aussi une prévisualisation permettant d'interagir avec l'application.