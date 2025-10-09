Hier, des rumeurs sur les réseaux sociaux affirmaient que les pirates avaient « obtenu 1,5 To de photos liées à la vérification de l'âge. Les permis de conduire et/ou passeports de 2,1 millions d'utilisateurs de Discord pourraient avoir été divulgués. » Discord a aussitôt réagi en mettant à jour son communiqué de presse et en rectifiant le chiffre : « parmi les comptes concernés à l'échelle mondiale, nous avons identifié environ 70 000 utilisateurs dont les photos d'identité gouvernementales ont pu être exposées. »