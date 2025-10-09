Suite à une importante fuite de données survenue la semaine dernière, Discord a communiqué de nouvelles informations concernant les utilisateurs impactés.
Discord, qui a changé de patron cette année, fait face à quelques difficultés. La plateforme a, en effet, été victime d'un piratage la semaine dernière suite à une attaque visant un prestataire tiers. Les rumeurs allant bon train concernant le nombre de comptes réellement compromis, Discord a décidé de prendre les devants et de les démentir.
Discord met fin aux rumeurs sur le nombre de comptes compromis
Le 3 octobre dernier, Discord a annoncé que des pirates avaient ciblé leurs services d'assistance client tiers dans le but de leur soutirer de l'argent. Le piratage concernait notamment des photos d'identités, fournies pour des vérifications d'âge.
Hier, des rumeurs sur les réseaux sociaux affirmaient que les pirates avaient « obtenu 1,5 To de photos liées à la vérification de l'âge. Les permis de conduire et/ou passeports de 2,1 millions d'utilisateurs de Discord pourraient avoir été divulgués. » Discord a aussitôt réagi en mettant à jour son communiqué de presse et en rectifiant le chiffre : « parmi les comptes concernés à l'échelle mondiale, nous avons identifié environ 70 000 utilisateurs dont les photos d'identité gouvernementales ont pu être exposées. »
Nu Wexler, porte-parole de Discord, a notamment expliqué à The Verge que les chiffres inexacts avaient été partagés par les pirates. « Nous ne récompenserons pas les responsables de leurs actions illégales » a-il également précisé.
Quelle est la suite des évènements ?
Dans son annonce, Discord indique aussi que d'autres données liées au service client ont pu être compromises : noms réels, identifiants Discord, emails, informations de contact et autres coordonnées mais aussi adresses IP, échanges avec l'assistance et données d'entreprises limitées. Les pirates pourraient également avoir eu accès à des données de facturation (historiques des achats et quatre derniers chiffres des cartes de crédit) ainsi qu'à « un petit nombre de photos issues de pièces d'identité officielles. »
Discord a, bien sûr, pris les devant en contactant par mail tous les utilisateurs impactés, et ce, dans le monde entier. La société indique également avoir « sécurisé les systèmes concernés et mis fin à (sa) collaboration avec le fournisseur compromis. » Elle collabore également étroitement avec « les forces de l'ordre, les autorités chargées de la protection des données et des experts en sécurité externes » pour régler le problème.
