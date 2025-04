Jason Citron, qui a co-fondé Discord en 2012 avec Stanislav Vishnevskiy (ce dernier conservant son poste de Chief Technology Officer ou CTO), a expliqué dans un message aux employés que le moment était opportun pour cette transition. Il considère avoir accompli sa mission de bâtisseur initial et estime que les défis à venir, notamment la croissance et une éventuelle cotation boursière, requièrent une expertise différente. Se décrivant comme s'étant lui-même « mis au chômage » de son propre poste par l'évolution des besoins de l'entreprise, il ne quitte pas totalement le navire et siègera désormais au conseil d'administration tout en agissant comme conseiller auprès de son successeur.

Le nouveau capitaine, Humam Sakhnini, prendra officiellement ses fonctions le lundi 28 avril 2025. Son profil n'a rien d'anodin : fort de plus de quinze années d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, il a occupé des postes clés chez Activision Blizzard, notamment celui de vice-président, où il a géré un portefeuille de franchises pesant plusieurs milliards de dollars, incluant des titres phares comme Call of Duty et World of Warcraft. Il a également été président de King Digital Entertainment, l'éditeur du célèbre jeu mobile Candy Crush, après son acquisition par Activision Blizzard, pilotant l'entreprise sur les marchés publics.