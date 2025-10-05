Les pirates ont ciblé exclusivement les données liées aux interactions avec le service client. Noms, adresses électroniques, identifiants, adresses IP, historiques d'achats et derniers quatre chiffres de cartes bancaires figurent parmi les informations potentiellement dérobées. Plus préoccupant encore, un nombre limité de documents d'identité officiels (passeports, permis de conduire) soumis lors de contestations d'âge ont également été exposés.

La plateforme se veut rassurante sur un point crucial : aucun mot de passe, numéro complet de carte ou code de sécurité n'a été compromis. Les conversations sur les serveurs et en messages privés restent hors de portée des attaquants, seuls les échanges dans les tickets d'assistance sont concernés.