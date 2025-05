Le 26 décembre 2024, des agents du support client de Coinbase, pour la plupart basés à l’étranger, ont été approchés et corrompus par des cybercriminels via des applications de messagerie telles que Telegram. Ces collaborateurs ont fini par transmettre à ces tiers non autorisés des informations sensibles. Dans un rapport envoyé à la SEC, Coinbase précise qu'il s'agit des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, et des derniers chiffres des numéros de sécurité sociale. On y retrouve aussi des identifiants bancaires partiels, ainsi que des copies de pièces d’identité et des données de compte (soldes, historiques de transactions).

Cette compromission n’a été détectée que le 11 mai 2025, soit près de cinq mois après le début de l’exfiltration des données. Dès la découverte, Coinbase a licencié les agents impliqués et alerté les autorités compétentes. L'entreprise explique avoir refusé de céder à une tentative d’extorsion de 20 millions de dollars formulée par les attaquants.

Les investigations ont confirmé que les clés privées, mots de passe et fonds des utilisateurs n’ont pas été compromis. Il n'en reste pas moins que la quantité et la nature des données exposées permettront très probablement de mettre au point des attaques de phishing ciblées et des tentatives d’usurpation d’identité.