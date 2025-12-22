Depuis septembre, plusieurs campagnes ciblent des comptes Microsoft 365 en exploitant un flux d’authentification OAuth utilisé pour autoriser une application ou un service à accéder à un compte Microsoft. Ce flux repose sur un code temporaire que l’utilisateur est invité à saisir dans l’interface Microsoft prévue pour valider cette demande.

Dans les attaques analysées par Proofpoint, les victimes reçoivent des mails évoquant un document partagé, une prime salariale ou une vérification de compte. Dans certains cas, ces sollicitations s’inscrivent dans la continuité d’échanges réels, menés depuis des comptes déjà compromis, ce qui renforce la crédibilité de la demande et réduit les soupçons.

Le lien contenu dans le courriel mène vers une page contrôlée par l’attaquant, décrite comme une étape intermédiaire de validation et reprenant l’apparence et les codes visuels de l’organisation ciblée. Cette page affiche un code, tantôt présenté comme un mot de passe à usage unique, tantôt comme une demande de réautorisation d’accès, que la victime est invitée à saisir sur l’interface Microsoft prévue pour valider une autorisation.

En saisissant ce code dans l’interface Microsoft de validation de l’autorisation, la victime autorise sans le savoir un service contrôlé par l’attaquant à accéder à son compte, sans avoir eu besoin de transmettre son mot de passe ni de voir son code de double authentification intercepté. L’accès repose uniquement sur un consentement accordé par l’utilisateur, ce qui le rend valide pour Microsoft et immédiatement exploitable pour l’attaquant.

Proofpoint observe une hausse nette de ce type d’attaques, impliquant aussi bien des groupes cybercriminels spécialisés dans le phishing à grande échelle que des acteurs étatiques. Le groupe TA2723, déjà connu pour des campagnes usurpant OneDrive, LinkedIn ou DocuSign, a ainsi commencé à exploiter ce flux OAuth à l’automne. Des activités attribuées à un acteur soupçonné d’être lié à la Russie ont également été observées, ciblant notamment des administrations, des universités et des organismes de recherche en Europe et aux États-Unis.