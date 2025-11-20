Comme souvent dans ce type d’attaque, tout est une histoire de lien frauduleux maquillé en partage de fichier, et relevé d’un faux contrôle de sécurité. Dans ce cas précis, la victime est incitée à ouvrir un document PDF, vraisemblablement reçu par mail, puis redirigée vers un écran de vérification Cloudflare, censé confirmer qu’elle n’est pas un robot. En réalité, ce test sert surtout à filtrer les visites. Tant qu’il n’a pas été validé manuellement dans un navigateur réel, la plupart des outils d’analyse de liens s’arrêtent à cette étape et n’accèdent jamais au contenu malveillant chargé ensuite.

Une fois le CAPTCHA validé, la page, hébergée sur une adresse contrôlée par l’attaquant, affiche ce qui ressemble à un aperçu de document en ligne, avec un bouton invitant à se connecter avec un compte Microsoft pour consulter le fichier. En cliquant sur ce bouton, l’interface fait apparaître une fenêtre de connexion Microsoft 365 qui se superpose à la page en cours. L’en-tête reprend les codes d’une fenêtre de navigateur, la barre d’adresse affiche une URL Microsoft parfaitement crédible, le logo est bien placé, le fond rappelle les bibliothèques de documents et l’ensemble épouse les codes visuels du système détecté, en reprenant ceux d’Edge sous Windows ou de Safari sous macOS. Pour un œil habitué aux pop-ups d’authentification, rien ne cloche, quand bien même la véritable barre d’adresse du navigateur continue d’indiquer le domaine contrôlé par l’attaquant.

Or c’est précisément là que se glisse la subtilité, puisque cette fenêtre n’a en réalité rien d’une vraie pop-up. Il s’agit d’un simple affichage intégré à la page en cours, façonné pour imiter une interface d’authentification Microsoft et embarquant le vrai formulaire de connexion au compte. C’est ce qu’on appelle le Browser-in-the-Browser (BiB), une technique qui consiste à recréer, à l’intérieur d’un onglet, une fausse fenêtre de navigateur avec sa propre barre d’adresse et ses repères graphiques, de manière à présenter une page de phishing comme une fenêtre de connexion OAuth parfaitement légitime.

La suite, vous la devinez. L’internaute piégé saisit ses identifiants, valide son authentification à deux facteurs, et accède à son compte Microsoft. En arrière-plan, le trafic transite par l’infrastructure de Sneaky2FA avant d’atteindre les serveurs de Microsoft, et les opérateurs récupèrent au passage le couple login et mot de passe, mais aussi le jeton de session actif, qui leur permet ensuite d’ouvrir le compte Microsoft 365 sans repasser par une nouvelle demande de validation.