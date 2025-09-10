Certains pirates n'hésitent pas à inonder leurs cibles de codes dans l'espoir qu'elles finissent pas faire une faute d'inattention et approuvent une demande. Cette stratégie de harcèlement a l'avantage de ne pas passer inaperçue : si vous recevez de nombreux codes, et ce, même si vous ne vous êtes connecté à rien, il faut avoir la puce à l'oreille. Refusez systématiquement les demandes que vous n'avez pas initiées et n'hésitez pas à modifier votre mot de passe, juste au cas où.